Al via la Notte Azzurra nei giardini pubblici di via Cavallotti con 80 società sportive La Notte Azzurra è una festa dello sport con oltre 80 società partecipanti, un'area ristoro e la presenza di ospiti come Matteo Cattini, Beppe Cormio, Alessia Polita e Gordan Firic. Alle 22.30 Max Cimatti e Martin Navello intratterranno il pubblico.