Al via la nuova stagione. L’Anfiteatro romano torna al centro dell’estate dorica: "Ecco visite e spettacoli"

Se l’Anfiteatro Romano è tornato ad essere un punto di riferimento per la vita culturale (e non solo) di Ancona questo è merito dell’impegno dell’Amministrazione comunale e della Direzione Musei nazionali Marche. Una sinergia non ‘spot’, come conferma l’accordo triennale stipulato tra il sindaco Daniele Silvetti e il dirigente della suddetta Direzione Luigi Gallo. Il direttore del Museo Archeologico delle Marche Diego Voltolini spiega che questo "ci permette di lavorare in una prospettiva a lungo termine per valorizzare l’Anfiteatro, che dal 2025 è entrato nell’offerta continuativa dei Musei, e le sue attività". L’obiettivo era quello di creare "un’offerta stabile". Un esempio? Le visite guidate. In primavera è stata garantita l’apertura il martedì mattina. Da qualche tempo, grazie alla convenzione firmata con il Comune, l’apertura e la relative visite guidate vengono garantite anche il venerdì e il sabato. Voltolini aggiunge che "con questa visione non torna a vivere solo un monumento ma è possibile portare vitalità a tutto il centro abitato che lo ospita. Quella dell’Anfiteatro Romano di Ancona è un’area cruciale e complessa, di non immediata lettura, a differenza di altri casi del genere. Il monumento è ancora in corso d’opera".

Il nuovo cartellone di eventi si intitola "Echi. Voci dal passato, suoni del presente". L’assessora alla cultura Marta Paraventi spiega perché: "Essendo un anno di passaggio per via della convenzione triennale, ed essendoci già richieste di varia natura e festival eterogenei, ho pensato fosse necessario individuare un nome e conferire agli spettacoli una cornice e unitaria, nel rispetto della specificità di ogni singolo festival. ‘Echi. Voci dal passato, suoni del presente’ è un titolo evocativo, in linea con la suggestione del luogo, che ospita opere concepite nel passato in un contesto classico, come ‘Antigone’, e suoni del presente, dal jazz alla danza, dal contemporaneo alle sonorità del Mediterraneo. Alla scelta del titolo si è poi unita quella, compiuta con il Museo Archeologico, della grafica proposta da Amat".

L’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio parla di "estate delle prime volte" per la città. Lo aveva già fatto presentando gli eventi dell’Arena sul Mare al Porto antico. "Per la prima volta il festival Spilla approda all’Anfiteatro, portandovi talenti affermati ed emergenti di assoluto interesse. E questo grazie ad una precisa visione e alla sinergia tra enti e associazioni, che ha permesso una diversa progettualità".

Daniele Berardinelli, assessore al Turismo, sottolinea che "questo cartellone dagli spunti molteplici, tra danza contemporanea, teatro e musica, in un luogo pieno di storia sarà sicuramente un’attrazione per i turisti. Ma lo sarà parimenti anche il biglietto unico con cui il visitatore potrà ammirare insieme Museo archeologico e anfiteatro. Questa è la strada per promuovere il nostro patrimonio".