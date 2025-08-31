Al via la petizione per l’ex consorzio

Riqualificazione dell’ex consorzio agrario di Chiaravalle, al via la petizione "per invitare l’amministrazione comunale a indire un’assemblea cittadina per un confronto di approfondimento e ascolto reciproci, visto il notevole impatto di tale intervento urbanistico. Ogni cittadino – si legge nella petizione – dovrebbe essere messo in condizione di portare il proprio contributo alla elaborazione progettuale e alla definizione delle scelte politiche e amministrative del territorio in cui vive. La vicenda della prossima lottizzazione dell’area del Consorzio agrario, che fa discutere da qualche settimana i cittadini e le cittadine più consapevoli di Chiaravalle, sta dimostrando che tali richiamate doverose esigenze di partecipazione e informazione sono venute, purtroppo, a mancare. La cittadinanza, nei fatti, ne è venuta a conoscenza solo lo stesso giorno in cui la commissione Urbanistica del consiglio comunale ha deciso su tale argomento. Si è inoltre saputo che precedentemente erano stati effettuati sopralluoghi sul sito da parte di esponenti della maggioranza consiliare, con la presenza di tecnici comunali, dei proprietari dell’area, oltre che del soggetto attuatore. Fino ad oggi, pertanto, la discussione è rimasta confinata all’ interno del Palazzo".