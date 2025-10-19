Al via la raccolta fondi per Gaza. Polemiche per i graffiti pro Pal

Nel ricordo della figura di Antonio Colazzo, attivista antimperialista recentemente scomparso, Osimo ha lanciato un’iniziativa di solidarietà per la popolazione civile di Gaza, con una raccolta fondi in favore dell’associazione Sumud. Grazie alla sensibilità e alla generosità degli esercenti del centro storico, è andato in scena venerdì scorso l’aperitivo solidale per la Palestina. Al microfono l’intervento del presidente di Sumud, l’osimano-palestinese Ammar Amadneh, che ha raccontato le iniziative in corso, e quelli dei militanti della ex ’Lupo’, che hanno ricordato le attività di Colazzo in supporto della Palestina e non solo.

E intanto, dopo l’approfondimento normativo con il prefetto, che ha evidenziato come un Dpr del 2000 vieti di esporre su enti pubblici bandiere di Stati esteri accanto a quella italiana e dell’Ue, la sindaca, come annunciato, ha esposto la bandiera della Palestina ai Tre Archi (Porta Vaccaro, ingresso principale e più visibile del centro storico). Altre scritte pro Pal con spray nero in queste ore sono comparse sulle mura della città, in zona Fornaci. Giorgio Magi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, afferma: "Mentre sui muri della città appaiono scritte di una violenza inaudita, senza che l’amministrazione muova un dito, i centri sociali del ’Lupo’ prendono nuova vita dopo oltre 10 anni di inattività ad Osimo, resuscitati dall’amministrazione. Non ci piace l’aria che tira in città ultimamente, gli osimani non resteranno ostaggio di idee obsolete e pericolose, riportate in auge dagli alleati di chi dovrebbe proteggere tutti i cittadini".