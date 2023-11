Al via la "Settimana delle residenze digitali" un evento dedicato alle contaminazioni

Inizia oggi la quarta ‘Settimana delle residenze digitali’, evento dedicato alle contaminazioni tra performing arts e ambiente digitale. Tra i soggetti promotori c’è l’Amat, che rinnova il sostegno alla creatività degli artisti in partnership con importanti soggetti del nostro panorama teatrale. I progetti selezionati su 54 proposte pervenute andranno in scena on line e dal vivo. Per informazioni, programma e acquisto biglietti (3 euro): www.residenzedigitali.it. Oggi e domani (ore 16,30) si potrà vedere ‘Citizens’ di Simone Verduci e Ariella Vidach. Domani, dalle 18 alle 20, sarà la volta di ‘Teatropostaggio’ di Giacomo Lilliù, dal vivo presso Zona K di Milano e per un gruppo di 100 iscritti su Telegram. Tra gli eventi di venerdì (ore 11), online, c’è ‘Ai love, ghosts and uncanny valleys "3’ di Mara Oscar Cassiani.