Al via la stagione della Form: sul palco il violoncellista Pagano

Con ‘Vecchio Mondo, Nuovo Mondo’ prende il via la stagione dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, oggi (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi e domani al Gentile di Fabriano (ore 21). Sul palco, con l’Orchestra diretta da Gérard Korsten, anche il violoncellista Ettore Pagano, che torna ad esibirsi con la Form dopo il successo del 2022. In programma brani di Cajkovskij (dal valzer tratto da ‘La bella addormentata’ ai meravigliosi Pezzo capriccioso per violoncello e orchestra, Op. 62, Notturno per violoncello e orchestra, Op. 19 n. 4, Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, Op. 33) e Dvorák (la celebre Sinfonia n. 9 ‘Dal nuovo mondo’).