Al via le domeniche ecologiche, ecco come cambia la viabilità

Due domeniche, la prossima e la successiva, libere dalle auto per una mobilità più sostenibile. Grazie alla chiusura di viale Moccia dal primo pomeriggio alla sera, dalle 15 alle 23, i due parchi verdi cittadini – Regina Margherita e Unità d’Italia – diventeranno un unico grande spazio dove famiglie, giovani e anziani potranno passeggiare, praticare sport e pedalare liberamente. "L’iniziativa – spiegano dall’amministrazione comunale – intende sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale, promuovendo stili di vita più sani e una maggiore attenzione alla qualità dell’aria. Le domeniche ecologiche favoriranno l’uso della bicicletta, le attività sportive leggere e la libertà di movimento per le famiglie, in un’area resa pedonale in sicurezza.

La giornata di domenica 31 agosto coinciderà inoltre con la Festa dei Colori, un evento che trasformerà viale Moccia e i giardini in un’esplosione di musica e divertimento, dalle 18 alle 23, sotto la conduzione di Lara Gentilucci.

Per consentire lo svolgimento delle Domeniche ecologiche, nei giardini pubblici Parco Unità d’Italia e Regina Margherita, nelle due prossime domeniche la viabilità in viale Moccia sarà temporaneamente modificata, come da relativa ordinanza.

In particolare è stato introdotto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 15 alle 23 e divieto di transito dalle 16 alle 23, con eccezione per i veicoli di soccorso e forze dell’ordine.

