Al via le iscrizioni per il martedì grasso

Il corteo degli iscritti al concorso partirà alle 15,30 da piazza del Papa. L’appuntamento con le maschere per l’allestimento della sfilata sarà comunicato singolarmente a tutti alla chiusura delle iscrizioni. Il corteo sfilerà lungo corso Garibaldi fino ad arrivare al banco di giuria in piazza Cavour, dove saranno decretati i vincitori. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form on-line. Sul sito del Comune c’è il link attraverso cui singoli o in gruppo, quartieri, frazioni, universitari e scuole si possono iscrivere per partecipare al concorso. Il link sarà operativo fino alle 18 di martedì 6 febbraio. I premi: Criluma Viaggi, 3 ticket per una corsa sul treno storico; In Lingua School, voucher per 5 lezioni d’inglese; Padel Ancona SSD, voucher per 6 partite e gadget; Salumificio di Offagna, prodotti tipici. In piazza Cavour sono previsti spettacoli di magia, giocolieri e musica con la Bontempi Toys Ancona Band. Alle ore 18,30 sempre in piazza Cavour andrà in scena ‘Fuoco’. Si susseguiranno coreografie di teatro danza, di fuoco e pirotecnica, di trampoli e macchine sceniche che accompagneranno lo spettatore in un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi mitologici: da Prometeo, eroe mitologico che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, all’Araba Fenice. Per il Carnevalò saranno predisposte navette tra il parcheggio degli Archi e piazza Cavour; aperti tutti i parcheggi di M&P.