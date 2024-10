Al via le riprese del film. Favino è arrivato nella baia. Portonovo è un grande set

"Ciak si gira" e Portonovo diventa un set cinematografico. Da ieri la troupe del film "il Maestro", con protagonista Pierfrancesco Favino, ha iniziato a girare alcune scene nella baia e più precisamente in zona Terrazze che di fatto è off limits per chi non fa parte della produzione. Il parcheggio della Torre è interamente riservato ai grandi mezzi cinematografici e non ci si potrà parcheggiare per i prossimi sette giorni. La zona è protetta da un servizio privato di guardiania e ogni membro della troupe è munito di tesserino di riconoscimento appeso al collo. Chi non ne fa parte non passa. Noi del Carlino siamo riusciti ad oltrepassare la cortina di ferro per dare un’occhiata a quello che sta accadendo, dal punto di vista artistico, in quell’area.

Il film, diretto dal regista Andrea Di Stefano, racconta la storia di un ex tennista mediocre che si ritrova, alla fine degli anni 80’, per la prima volta a fare da allenatore ad un timido ragazzino che porta il peso delle aspettative del padre. Difatti tra le varie comparse previste per le scene ci saranno giovani bravi con la racchetta. Ma il campo da tennis, realizzato nello spazio giochi delle terrazze, era ieri un campo di battaglia dopo il tempaccio dei giorni scorsi, con rami caduti, non tagliati, e la rossa terra ridotta veramente male. Intanto si è iniziato a montare macchinari e luci per guadagnare il tempo perduto. Anche al campeggio gli operai hanno proseguito nell’allestimento di quello che dovrebbe essere un campeggio anni ’80 con roulotte datate, ombrelloni aperti e asciugamani, che da tempo non vedevamo in giro, appesi ad asciugare al sole. Sdraio e amache, sempre vecchio stile, aperte in attesa che anche lì si inizi a girare.

I bagni della neonata Spiaggina sono stati schermati con una struttura mobile che li mimetizza con il verde circostante perché Favino dovrà passare proprio di fronte ad essa, scendere da una passerella che unisce la parte alta del campeggio con la spiaggia e affacciarsi al capanno del pescatore Massimiliano Stecconi che da più di quarant’anni non ha modificato la sua struttura divenendo un vero e proprio monumento della comunità di Portonovo e per il suo stile è in piena sintonia con la scenografia del film. In settimana le scene saranno girate anche in altre location della baia.

Claudio Desideri