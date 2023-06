Al via l’escavo nel Misa per rimuovere i detriti

di Silvia Santarelli

Partito l’escavo nel fiume Misa, il tratto interessato è quello tra il ponte Garibaldi e il ponte degli Angeli. La partenza dell’intervento è stata ritardata a causa del reperimento di mezzi idonei, impiegati in Romagna per riportare la situazione alla normalità dopo l’alluvione. Poco dopo le 12.30 di ieri la gru, carica su un camion, arrivata nel piazzale antistante la stazione di Senigallia e un’ora dopo era già al lavoro. Si tratta di un intervento che consentirà di rimuovere tremila metri cubi di sedimenti. Un intervento che di per se non è assolutamente risolutivo ma se unito ad altri interventi che saranno realizzati a breve, consentirà agli alluvionati di dormire sonni tranquilli. Il primo intervento sarà un altro escavo nel tratto di Misa alle porte di Senigallia che riguarderà la rimozione di 25mila metri cubi di materiale. "Non c’è un unico intervento – spiega l’ingegnere Stefano Babini, vice commissario di fiume –, ma bisognerà andare avanti per step per raggiungere l’obiettivo che è quello di mettere in sicurezza il fiume". L’intervento in corso andrà aventi per tutta la settimana: nessun disagio per i turisti, mentre si accelera per evitare che si possa tornare a vivere momenti di paura. Non c’è invece ancora una data per l’inaugurazione della passerella ciclopedonale che andrà a sostituire, in attesa di una ricostruzione, il ponte Garibaldi. Si attendono ancora le ringhiere sottoposte a zincatura, un lavoro che ha causato ritardi sui tempi di consegna, inizialmente previsti per il 10 giugno, in modo da poter garantire una migliore circolazione di pedoni durante i grandi eventi. Una prova generale è stata fatta lo scorso weekend, quando il flusso di persone, più di diecimila, arrivate in città per Rds Summer Festival, non ha causato alcun problema sia dal punto della viabilità che da quello della sicurezza. Nessun disagio nemmeno per i turisti che ieri mattina sono arrivati in spiaggia a Ponente dove la mareggiata di sabato aveva riempito di detriti organici la battigia. Nel tardo pomeriggio di domenica, in prossimità del porto, si era formato un vero e proprio strato che già nelle prime ore della mattinata di ieri era solo un ricordo. Una città che si è ormai rialzata ed è ripartita senza esitazioni grazie allo sforzo di tutti, esercenti e cittadini anche se c’è ancora da fare per evitare altri esondazioni, purtroppo le allerte meteo fanno ancora un po’ di paura.