Al via sabato al Pergoli ’In autunno piovono libri’. S’inizia con Letizia Turini

’In autunno piovono libri’ è molto più di una semplice rassegna letteraria: è un’occasione per rinsaldare il legame tra cultura, territorio e comunità. Il valore di questa iniziativa sta nella sua capacità di dar voce agli autori locali, di offrire spunti di riflessione attraverso la letteratura e di coinvolgere tutte le generazioni, dai più piccoli agli adulti. Come assessorato siamo orgogliosi di sostenere eventi che promuovono la lettura come strumento di crescita individuale e collettiva. Ringrazio le associazioni e le realtà del territorio che collaborano con passione alla riuscita di questa manifestazione".

Parole dell’assessore alla Cultura Marco Giacanella, nel presentare la rassegna letteraria che partirà sabato alle 17.30 al Centro Pergoli, con la presentazione del libro ‘Tutto il mondo passa da qui’ di Letizia Turini.

Nel ricco programma della manifestazione culturale verranno affrontati, tra gli altri, i temi delle esperienze di resilienza, arte e storia locale, ma anche le favole per bambini.

Gli eventi proseguiranno fino a fine novembre. Il 21, alle 17.30 e sempre al Pergoli, Vittorio Bortoluzzi presenterà il suo libro ‘Albero Felix’.

Sabato 22, alle 17, sarà l’autrice Luisa Ferretti a presentare ‘Memorie di un caporale’, romanzo storico ispirato ai diari di Tito Zampa, caporale originario di Marzocca.