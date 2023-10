Al via una prima demolizione

Prima la bonifica e la chiusura di tutti i varchi d’ingresso alla struttura, poi il via alla demolizione prioritaria del plesso dove trovano spazio gli spogliatoi. In attesa di far partire il cantiere per la riqualificazione nell’ambito del programma di ‘Rigenerazione urbana’ del Pnrr, il comune corre ai ripari sul Palaveneto: "Presto il via libera all’appalto del corpo spogliatoi per ridurre ulteriormente gli spazi di intrusione e scongiurare altri problemi di ordine pubblico e di sicurezza" ha annunciato il vicesindaco Giovanni Zinni.