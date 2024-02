Al volante con il cellulare. Otto multe in un pomeriggio

Giro di vite della polizia locale per stroncare l’abitudine di usare il telefono alla guida: sanzionati 8 automobilisti in mezza giornata. Dopo i controlli intensificati sull’abbandono rifiuti anche con le fototrappole (in un paio di mesi sono state oltre 70 le multe in questo ‘campo’) ora il Comando jesino si concentra anche sulle distrazioni alla guida, in particolare dovute all’utilizzo dello smartphone per le chiamate ma anche per l’invio e la lettura di messaggini da parte di chi guida un veicolo. In azione i vigili in borghese. "Tra le prime cause degli incidenti stradali – evidenziano dal Comune - c’è la distrazione alla guida. E fra queste la guida col cellulare in modo non regolamentare è ai primi posti. Basti pensare che, in termini assoluti, la violazione dell’articolo 173 ’Mancato uso di radiotelefoni o cuffie’ nel solo ’22 ha portato a 125mila contestazioni in Italia da parte di carabinieri, polizia e polizie locali capoluogo di provincia. Proprio in ragione di ciò - e tenendo conto che il piano nazionale sicurezza stradale 2030 ha l’obiettivo di ridurre del 50 per cento le morti su strada rispetto al 2019 e l’azzeramento entro il 2050 - la polizia locale ha disposto controlli in città con auto civetta. In un pomeriggio sono state accertate 8 violazioni a carico di chi faceva uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolari".

Per ciascuna infrazione multa di 165 euro con decurtazione di 5 punti e segnalazione della patente. Per tutti gli automobilisti beccati, sia uomini che donne e di varie età, si è trattato della prima violazione di questo tipo. "Va ricordato – aggiungono dal Comando guidato da Cristian Lupidi - che alla seconda violazione accertata, oltre a non essere ammesso il pagamento in misura agevolata, scatta l’immediato ritiro per la sospensione della patente, da 1 a 3 mesi, disposta separatamente dalla Prefettura. Per tale ragione non è ammesso il pagamento scontato del 30 per cento se si effettua il pagamento entro 5 giorni". I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e settimane, per garantire la sicurezza stradale. Insomma è proprio il caso di dire: automobilista avvisato.. mezzo salvato.

Sara Ferreri