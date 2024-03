Al volante senza l’assicurazione. Sanzioni in serie. "È emergenza"

Ancora persone trovate alla guida senza assicurazione e patente: raffica di sanzioni. Sono altre tre le auto sprovviste di assicurazione fermate nei giorni scorsi dagli agenti della polizia locale e sottoposte a sequestro amministrativo con salate sanzioni per i proprietari. Un ragazzino è stato trovato alla guida senza patente e il papà multato per 5.100 euro. Un fenomeno particolarmente preoccupante in città, se si considera che appena tre settimane fa gli agenti di polizia locale avevano beccato una donna albanese residente a Jesi senza patente e assicurazione. Per lei, poi risultata anche irregolare in Italia, multe per 6mila euro, il sequestro del veicolo e l’espulsione dal territorio nazionale. Stavolta gli agenti hanno fermato tre automobilisti che, pur essendo senza assicurazione, hanno subito rimediato, pagando il premio assicurativo più una sanzione di 900 euro praticamente seduta stante, così da poter riavere subito le vetture a disposizione. Nei giorni scorsi gli agenti, guidati dal comandante Cristian Lupidi, hanno fermato una Mercedes 320 di un giovane greco, in via del Cascamificio. Il proprietario ha deciso di pagare subito i 900 euro di multa e quindi si è visto restituire poco dopo la vettura, previa riattivazione della polizza. Poi è stata la volta di una Fiat Punto fermata in viale Don Minzoni, alla cui guida c’era un cinquantenne ivoriano: stessa sanzione e sequestro del mezzo. Infine, è toccato a uno jesino di 65 anni che guidava un furgone Jumper in via dell’Industria: anche quest’ultimo ha pagato subito la sanzione di 900 euro. Dall’inizio dell’anno sono stati pizzicati dalla sola polizia locale 28 automobilisti senza assicurazioni e 6 persone alla guida senza aver conseguito la patente. Praticamente uno ogni due giorni. "Vale la pena di ricordare che il Targasystem – evidenziano dal Comune – e i dispositivi tecnologici in dotazione al comando di polizia locale permettono di intercettare in tempo reale le auto sprovviste di assicurazione o con titolo assicurativo scaduto (ma anche con revisione scaduta) e verso questo tipo di violazione non può esserci tolleranza". Ma non è tutto perché è stato fermato un minorenne in sella a un ciclomotore sprovvisto di patente: il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo di 3 mesi e al genitore esercente la potestà, un tunisino di mezza età, è stata comminata una sanzione di 5.100 euro. Ha già chiesto informazioni al comando per rateizzare la somma. Sara Ferreri