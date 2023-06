Al volante ubriaco: denunciato Sequestrate due automobili

Sono stati intensificati i controlli della polizia locale di Osimo sia nel centro storico che nelle frazioni con servizi mirati anche in orario serale. Controllati alcuni vicoli e luoghi di assembramento di giovanissimi in particolare piazza del mercato, vicolo del buon villano, parco Silvestri e i giardini di via Saffi per scongiurare schiamazzi e bivacchi. Rilevato sabato sera un incidente senza feriti in via Flaminia II. Durante i controlli del weekend sono stati sottoposti a sequestro due veicoli senza assicurazione e uno è stato sospeso dalla circolazione per omessa revisione. Sanzionati anche quattro mezzi che avevano occupato abusivamente i parcheggi per diversamente abili in centro storico. Due di questi erano sprovvisti di contrassegno alla sosta mentre gli altri due, uno ha esibito una fotocopia che è stata ritirata, l’altro aveva esposto un contrassegno intestato ad un’altra persona che non era presente. Sempre in centro lunedì sera la pattuglia ha notato un veicolo che procedeva a rilento, con repentini cambi di direzione. II conducente è stato sottoposto all’etilometro risultando positivo con un tasso alcolemico di 2,30 grammi per litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente ritirata.