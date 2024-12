Aladin - Il musical incanta Ancona: Max Laudadio e le musiche dei Pooh al Teatro delle Muse

L’intramontabile avventura di Aladino rivive al Teatro delle Muse di Ancona, dove domani (ore 20.45) e domenica (ore 16.30) va in scena "Aladin - Il musical" di Stefano d’Orazio, con le musiche dei Pooh (Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian) e la partecipazione straordinaria di Max Laudadio nel ruolo del Genio. Regia e direzione Artistica sono di Luca Cattaneo, le coreografie di Ilenia De Rosa, mentre effetti speciali e illusioni sono firmati dal popolare Antonio Casanova. Nel cast, oltre a Laudadio, storico inviato di ‘Striscia la notizia’, spiccano i nomi di Eugenio Grandi (Aladino) Angela Ranica (Jasmine) e Alessandro Gaglio (Jafar).

La storia è ben nota. Tra i palazzi e i vicoli dell’antica Bagdad si intrecciano le vite di due persone molto diverse tra loro. Da una parte l’unica erede al trono, la giovane e ribelle principessa Jasmine, costretta a maritarsi senza amore per dare continuità al Sultanato; dall’altra il giovane Aladin, astuto ladruncolo dal cuore d’oro e dall’anima pura, perennemente braccato dalla legge.

Il loro primo incontro è un vero colpo di fulmine. Un idillio però subito spezzato dal malvagio Gran Visir, pronto ad intromettersi ed ingannare entrambi per la sua sete di potere. Sarà il casuale incontro tra Aladin e il Genio della Lampada a offrire al ragazzo la forza di reagire per tentare di cambiare il suo destino e quello della sua amata.

Laudadio, il successo del musical era quasi prevedibile, ma cosa lo ha determinato in particolare?

"Sì, il successo è testimoniato dai tanti sold-out e dagli applausi a scena aperta. Alla base di tutto ci sono un testo scritto molto bene e delle musiche meravigliose, scritte da grandissimi professionisti come i Pooh. Poi, fin dall’inizio i membri del cast si sono trovati molto bene insieme. Abbiamo capito subito che potevamo fare una bellissima cosa. Ma la cosa fondamentale è che questo spettacolo fa sognare, e non soltanto i bambini".

Emozioni garantite anche per gli adulti?

"Sì, perché nella storia ci sono argomenti ‘veri’. Come l’amore, il sopruso subito da Jasmine, costretta a sposarsi con la forza, l’amicizia tra Aladino e il Genio. Ma ripeto, l’elemento del sogno è fondamentale. Io lo dico sempre: chi non sa sognare è un’anima sterile. E’ questo è legato all’infanzia. Basti ricordare la poetica del fanciullino di Pascoli".

Ma chi è abituato a vederla nel ruolo di inviato di ‘Striscia’ rimane stupito?

"Nello spettacolo non c’è nulla del giornalista della trasmissione. Però in questo Genio c’è tanto di me. Grazie a questo ruolo, ad esempio, ho potuto tirare fuori le mie paure infantili. Le musiche naturalmente sono fondamentali".

Cosa aggiungere del lavoro dei Pooh?

"Hanno saputo dare il loro tocco alle canzoni, pur non distaccandosi troppo dagli originali, dalla tradizione. In generale il pubblico esce da teatro con la sensazione di qualcosa di già sentito. La storia la conoscono tutti, ma il regista ha fatto un lavoro stupendo, e gli effetti speciali colpiscono nel segno. A cominciare dal tappeto volante... Non per niente con noi c’è Antonio Casanova".

Ma a lei, da spettatore, piacciono i musical?

"Sono un grande appassionato di questo genere. Vado anche a Londra a vederli".

E ne farà altri?

"Se ‘Striscia’ me lo permetterà sì. Ovviamente continuerò con la trasmissione, che dopo ventuno anni è casa mia".

Raimondo Montesi