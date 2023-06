Alan, cinghiale fantasma Cittadella, riapre il parco

di Marina Verdenelli

Potevano essere 40 invece saranno 41 i giorni di chiusura del parco della Cittadella. L’area doveva riaprire ieri perché ormai il cinghiale se ne era andato ma a decretare un giorno di chiusura in più è stata l’erba alta. La pioggia e il parco chiuso per così tanti giorni ha fatto esplodere il verde e così il Comune ha dovuto accertarsi che oltre a riaprirla la Cittadella doveva essere ben fruibile ai cittadini. Fino all’ultimo si è sperato che almeno all’ora di pranzo lo sfalcio del verde fosse concluso ma non è andata così. Nel tardo pomeriggio di ieri l’annuncio dell’amministrazione comunale, tramite la pagina Facebook, che diceva "da domani mattina sarà riaperto al pubblico il parco della Cittadella". Ma ci saranno delle accortezze. Aprirà solo il portone di legno principale, una sola anta, non verrà quindi spalancato. Si teme infatti che con un ingresso più grande il cinghiale possa tornare o possano entrarne degli altri. Non sarà aperto nemmeno l’ingresso sotto il tunnel, sempre per lo stesso motivo. I cittadini troveranno un parco rigoglioso e in tutto il suo splendore. Ma il cinghiale, che in molti in via Circonvallazione hanno chiamato "Alan", che fine ha fatto? Dopo vari tentativi di intrappolarlo in una gabbia, che dove attirarlo a suon di frutta e tuberi, l’ungulato da lunedì scorso è sparito. Ha lasciato il parco passando da un varco che si è creato al confine con il parco di San Costanzo, dove c’è il campetto da calcio. Sono state trovate tracce lì e c’è anche un cittadino che martedì sera lo ha avvistato e si è premunito di avvisare, sempre tramite Facebook, scrivendo questo post: "Attenzione. Cinghiale nel campetto San Costanzo. Ora". Erano le 20. Sarebbe sempre Alan, un esemplare di sei mesi e del peso di circa 50 chilogrammi. Le fototrappole messe dalla polizia provinciale non lo hanno più avvistato da lunedì. Le stesse fototrappole invece lo avevano immortalato più volte prima che si decidesse di piazzare la gabbia, con l’ausilio dei catturatori che operano già nel parco del Conero e che erano pronti poi a stordirlo e ad ucciderlo. Dalla Cittadella sarebbe andato via solo morto. Gli animalisti erano già insorti, chiedendo che non venisse sacrificato ma solo spostato in un habitat più consono. Il cinghiale si è salvato da solo. Durante la permanenza alla Cittadella avrebbe mangiato anche le crocchette lasciate per una colonia felina che vive all’interno del parco. Insomma non gli è mai mancato nulla.