Alan, il Cinghiale Anconetano, la Storia di un Nuovo Cittadino

Il cinghiale Alan finirà per ricevere la cittadinanza anconetana.

L’animale, dopo essere fuggito dalla Cittadella dove rischiava di essere impallinato da un tiratore scelto, sta vagando da settimane tra il parco di San Costanzo, la zona della Regione, Borgo Rodi e da domenica anche in via Raffaello Sanzio. I social sono pieni di video e avvistamenti con l’ungulato che gironzola solo soletto per nulla disturbato dalle auto e dalle persone che si fermano per riprenderlo o immortalarlo in foto. L’ultima presenza la davano in via De Gasperi, all’incrocio con via Raffaello Sanzio, proprio dove si trova l’impianto semaforico. Il cinghiale ha attraversato la strada, arrivando probabilmente da Vallemiano, e di corsa ha imboccato via Sanzio in salita. Probabilmente tornava dalle parti della Regione per raggiungere di nuovo il parco San Costanzo. Trovare cibo per lui non è difficile.

Ormai si nutre anche di cibo per gatti. Lo avrebbe fatto anche quando è rimasto chiuso dentro il parco della Cittadella, per 42 giorni, prima che si creasse un varco in una rete e fuggisse a 24 ore dall’ordine della sua cattura. Il parco pubblico era stato chiuso il 12 maggio dalla vecchia amministrazione comunale con un’ordinanza.

Alla Cittadella infatti c’è una colonia felina che veniva alimentata ogni giorno anche se il parco era chiuso al pubblico.

Le crocchette sono state di suo gradimento al punto da snobbare poi frutta e tuberi che erano stati piazzati nella gabbia che dove intrappolarlo. Anche in zona Regione, al parco Tiziano, ci sono colonie feline che vengono nutrite. Non è chiaro dove si rifugi poi per riposarsi ma il giaciglio dovrebbe essere proprio vicino al parco San Costanzo. Alan è ormai uno di noi.

ma. ver.