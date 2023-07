Alba brasiliana sulla spiaggia dei Diamanti: domani alle 6 il concerto ’Choro de Rua’

Domenica al sorgere del sole appuntamento con i Concerti all’alba sulla spiaggia di Cesenatico. La spiaggia libera dei Diamanti alle 6 si trasformerà in un territorio del Brasile, con protagonisti Barbara Piperno al flauto e Marco Ruviaro alla chitarra classica a sette corde, in "Choro de Rua". La musica choro è una musica brasiliana strumentale, nata sul finire dell’800 a Rio de Janeiro dalla fusione delle danze europee con i ritmi afro-brasiliani. Il 30 luglio si tornerà in Zona Cesarini, a Villamarina, dove sarà protagonista il Duo Opez composto da Massi Amadori alla chitarra e Francesco Giampaoli al contrabbasso mentre il 6 agosto nella spiaggia libera del Circolo Velisti, a Ponentesarà ospitata l’esibizione del Tolga During OttoMani Trio.

g.m.