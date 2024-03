Alba Serena, ok al giardino. Sarà interamente sistemato

La Giunta Silvetti ha tenuto fede alle promesse fatte a dirigenza, insegnati e genitori della scuola Alba Serena di Torrette. Prima della costruzione dell’asilo nido nell’area verde retrostante il plesso di via Misa, infatti, sarà sistemato interamente il giardino oggi non utilizzabile e che invece fungerà da spazio all’aperto per i cento bambini della materna. Il cantiere sarà consegnato domani.

Ne hanno dato notizia ieri da Palazzo del Popolo. "I lavori per il giardino consisteranno principalmente nella rimozione dell’asfalto – si è letto in una nota –, nel ripristino del manto erboso, nella riorganizzazione dei giochi già presenti e utilizzati dalla scuola di infanzia e nella messa a dimora di nuovi alberi. Le operazioni più rumorose saranno condotte a scuola chiusa, cioè tra il 28 e 29 marzo e il 2 aprile, in concomitanza con le vacanze pasquali. In queste giornate si procederà, lato via Misa, all’abbattimento di alcuni alberi, che poi saranno sostituiti alla fine dei lavori di sistemazione. Tutti gli alberi che saranno abbattuti per costruire l’opera saranno nuovamente piantati nel sito o in aree limitrofe". Le informazioni utili: per consentire il regolare e sicuro svolgimento dei lavori sarà istituito il divieto di sosta nel tratto interessato di via Misa. "La realizzazione del nuovo giardino è funzionale, nel progetto dell’amministrazione, a garantire spazi verdi in cui i bambini della materna possano continuare a svolgere attività all’aperto – hanno proseguito –. In quest’area saranno infatti spostati anche i giochi che attualmente si trovano nella zona destinata a cantiere".

Dunque, soltanto dopo, s’inizierà a realizzare il nido finanziato con fondi Pnrr e comunali (costo totale 1 milione e mezzo), che aveva trovato nei mesi scorsi un’opposizione di famiglie e scuola. I contatti con il Comune hanno permesso di trovare una soluzione che accontenti tutti.

Giacomo Giampieri