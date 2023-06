Albacina e i disservizi: "Stop tributi ai residenti"

Il consigliere di opposizione Pino Pariano si rivolge al primo cittadino Daniela Ghergo e anche all’intero esecutivo comunale per invitarli "ad attivarsi per creare le condizioni per esentare i residenti di Albacina dai tributi comunali".

Obiettivo della proposta sarebbe quello di "risarcire moralmente i residenti" del disagio che, dal settembre scorso, stanno subendo a causa di una voragine aperta che interessa una strada nella parte alta del paese che crea numerose problematiche.

Pariano, in qualità di consigliere comunale, ha espresso la sua "preoccupazione per la spiacevole situazione" e quindi chiede all’Amministrazione comunale di "valutare aiuti per queste persone come ad esempio l’esenzione di tutti i tributi comunali fino a quando persisterà il disagio".

"Si tratta – spiega dall’opposizione lo stesso Pariano - di un importante passo per garantire che le famiglie di Albacina ricevano il supporto e l’aiuto di cui hanno bisogno in questo momento. Mi auguro che l’Amministrazione comunale intervenga immediatamente per sistemare la strada e prenda in considerazione questa mia richiesta di esecuzione dei tributi".