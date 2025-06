Albacina-Macerata, tre mesi di lavoro

Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Civitanova Marche - Albacina, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Fs Italiane. Lo annuncia Rfi. "Per consentire la piena operatività dei cantieri, dalle ore 23 dell’8 giugno alle ore 5 del 7 settembre la circolazione ferroviaria sarà interrotta nella tratta Macerata-Albacina, e dal 28 luglio al 30 agosto nella tratta Civitanova Marche-Macerata. Si tratta di lavori per complessivi 258 milioni di euro di investimento.