Albanese è cittadina onoraria

"La nostra città sostiene chi difende il diritto internazionale contro l’uso brutale della forza verso i civili e i bambini". Così la sindaca Daniela Ghergo all’oratorio della Carità nel conferire l’attestato di cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati dal 1967.

Francesca Albanese in mattinata, al teatro Gentile, ha ritirato pure il premio Gentile, e ha commentato così le mobilitazioni che hanno radunato migliaia di persone anche nelle Marche: "Hanno aiutato a risvegliare il senso di potere che c’è in ognuno. Bisogna fare dei sacrifici, uscire di casa, far sentire la propria voce".

Questo conferimento – ha rimarcato il sindaco Ghergo – "rappresenta un atto simbolico ma profondamente sentito, con cui la città riconosce non solo il valore scientifico e morale della dottoressa Albanese, ma anche il significato universale del suo messaggio: riaffermare la forza del diritto contro la logica della sopraffazione. Fabriano, medaglia di bronzo per la Resistenza, si schiera al fianco di chi resiste per la dignità e la libertà dei popoli. Il nostro gesto è istituzionale ma anche umano: un abbraccio collettivo a chi, come Francesca Albanese, difende i diritti universali con coraggio e determinazione".

Emozionata la relatrice Onu: "Stringere tra le mani la carta Fabriano – ha commentato Albanese – ha per me un valore simbolico fortissimo: è un momento in cui si apre una crepa, un momento doloroso, ma anche necessario. È pericoloso vedere colpite la libertà di espressione, di associazione, di manifestazione. Stiamo assistendo a un vento liberticida che soffia da più parti, e non possiamo ignorarlo. In Palestina ci sono 60mila morti accertati, e non sappiamo quanti altri siano caduti vittime della distruzione di ospedali, della fame, delle condizioni di vita disumane. Non possiamo più guardare altrove mentre un genocidio viene commesso, anche con la nostra complicità economica o politica".

Intanto Fabriano Progressista denuncia: "La cerimonia è stata fatta senza la presenza dei consiglieri comunali", e "nel giorno in cui a teatro la giunta organizza uno spettacolo per Gaza e Francesca Albanese viene insignita del Premio Gentile da Fabriano e della cittadinanza onoraria, l’amministrazione comunale ha visto bene di rimuovere tutti i giocattoli, i peluche, le bandiere e gli striscioni che i bambini di Fabriano avevano portato intorno alla Fontana Sturinalto durante il flash mob di sabato 27 settembre, per ricordare le stragi dei bambini a Gaza. Su ciascuno di essi era stato posto un bigliettino con il nome di uno dei bambini assassinati nel conflitto. La mossa è stata eseguita stanotte o stamattina presto, forse conservando un minimo di vergogna per ciò che si stava facendo".

Sara Ferreri