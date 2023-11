Albe rosse e aurore, Ancona ha qualcosa di magico

Caro Carlino, ho letto con immenso piacere i servizi giornalistici che avete fatto sulle albe e le aurore boreali di Ancona. Ma in che posto magico viviamo? Circondati da cotanta bellezza senza mai accorgersene… La foto di Valerio Ballarini, scattata da Portonovo era qualcosa di molto suggestivo. L’aurora boreale, su cui alcuni esperti in realtà stanno dibattendo, era unica. Io abito da anni ad Ancona, vi leggo da sempre e mai avrei pensato di poter vedere dal capoluogo marchigiano un’aurora boreale. Fermiamoci un attimo a pensare: l’aurora boreale. Quel fenomeno per cui c’è un turismo di massa che ci porta in Norvegia. E poi beh, le albe dei giorni scorsi sono straordinarie. Credo che dipenda tutto dai moti del sole, che ogni 11 anni presenta degli eventi strani che la scienza – come sosteneva sulle vostre pagine l’Osservatorio di Ancona – non è ancora riuscita a spiegare. Resta una certezza: che la nostra città, alle volte, sa essere davvero magica. Non credete?

Gianluigi C., Ancona