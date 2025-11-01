"Alberature, il piano c’è già e funziona"

Il Comune di Falconara dispone già di un Piano del verde e di un Regolamento specifico, strumenti che guidano in modo sistematico sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria di parchi, giardini e alberature. A supporto del settore, già dal 2021, opera un agronomo comunale, che supervisiona gli interventi e aggiorna costantemente il Piano del rischio arboreo, documento tecnico che definisce le priorità operative sulla base del triage delle alberature. Insomma, quanto richiesto oggi dalla consigliera Ambrogini è già realtà a Falconara, e conferma della bontà del lavoro svolto dall’amministrazione.

Inizia così la replica dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna alla capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara Maria Ambrogini, dopo che la consigliera di minoranza aveva richiesto interventi per il verde pubblico della città, alla luce di alcuni recenti crolli che avrebbero suggerito una riflessione sulle alberature. "Mentre la consigliera Ambrogini chiede un ‘piano straordinario di potature’, il Comune ha già avviato da giorni gli interventi, partendo dal quartiere Stadio, secondo una programmazione puntuale e coordinata – prosegue Penna –. Le operazioni vengono svolte in collaborazione con l’agronomo e nel rispetto del Piano del rischio arboreo, che stabilisce priorità e modalità di intervento per garantire la sicurezza dei cittadini e la salute delle piante".

Intanto "proseguono i controlli e le analisi previsti dal Piano, così da mantenerlo sempre aggiornato e assicurare una gestione attenta e responsabile del verde cittadino".

Dal Castello, l’assessore ricorda "che le potature non si fanno d’estate: le alte temperature compromettono la salute delle piante. Questi interventi si eseguono in autunno e in inverno, come previsto dalle buone pratiche agronomiche".

Inoltre, "un aspetto di primo piano è il numero di alberi presenti sul territorio, circa settemila in tutto. Anche per questo, sul fronte delle risorse, l’amministrazione ha stanziato fondi importanti per la manutenzione del verde". Più nel dettaglio, Penna riferisce che "nell’ultima variazione di bilancio, che dovrà essere sottoposta al consiglio, sono stati previsti altri 30mila euro per nuovi interventi, che comprendono pure ripiantumazioni e rimozione di ceppaie, in continuità con le azioni già programmate e con gli obiettivi di tutela e valorizzazione dell’ambiente urbano". Risorse che andranno ad aggiungersi a "un investimento di circa 300mila euro per il 2025 per la manutenzione del verde, di cui oltre 150mila per la cura degli alberi. A queste cifre si somma la consulenza dell’agronomo, che è di circa 45mila euro ogni tre anni".

Per l’assessore Penna, "il piano c’è, è in corso e funziona".