Albergo diurno sfrattato, anzi no

Sfratto al gestore dell’albergo diurno, bagni pubblici e barberia di piazza delle Monighette, per la Corte d’appello l’attività può proseguire. La giunta Bacci aveva avviato il procedimento per lo sfratto dall’immobile comunale la cui prima convenzione risale a 60 anni fa. In primo grado il tribunale aveva disposto lo sgombero nonostante il gestore Claudio Valentini, assistito dall’avvocato Marco Polita ritenesse di aver versato quanto dovuto. L’avvocato Polita ha presentato ricorso e ora la corte di appello ha concesso la sospensiva della sentenza di primo grado. Dunque Valentini non dovrà lasciare l’albergo diurno, almeno fino al merito che si terrà a marzo dell’anno prossimo. La Corte d’appello ha riconosciuto "il periculum in mora che risiede nella cessazione dell’attività svolta (barberia, ndr) quale unica fonte di sostentamento, con assai grave pregiudizio sotto il profilo non solo economico ma anche occupazionale, insuscettibile di riparazione per equivalente".

"Un’ordinanza molto importante – rimarca l’avvocato Polita – anche perché l’albergo diurno svolge un servizio anche per la Caritas con 300 persone indigenti che ogni anno utilizzano quei servizi igienici. Inoltre il mio assistito garantisce l’apertura ogni giorno fino alle 19 e nei week end e in occasione di eventi anche fino alla mezzanotte, pur non percependo alcun compenso ulteriore. Qualsiasi giunta che sia di destra o di sinistra, ma soprattutto una giunta progressista come l’attuale, dovrebbe valutare l’aspetto lavorativo".

Sara Ferreri