Alberi a rischio, chiusa ai pedoni la strada

Albero caduto in via Don Riganelli, la giunta Ghergo avvia le verifiche sugli alberi vicini ma nel frattempo fioccano le polemiche. "A seguito della caduta di un albero di tiglio verificatasi venerdì della scorsa settimana – spiegano dall’amministrazione comunale - in via Don Riganelli durante il forte temporale che ha interessato l’entroterra, da una prima indagine del tronco è emerso lo stato di grave deterioramento dell’albero dovuto a marciume". Poi, rispondendo alle polemiche sulle mancate manutenzioni al verde pubblico dalla giunta Ghergo precisano: "Tale patologia è sicuramente preesistente ai (recenti, ndr) lavori di sistemazione dei marciapiedi, che non hanno lesionato le radici profonde della pianta. La possibilità che altri alberi vicini abbiano contratto la stessa malattia rende opportuna una indagine di stabilità. Per tale ragione, fino al completamento della verifica, è stata disposta la chiusura al transito dei pedoni di via Don Riganelli, in entrambi i sensi di marcia per evitare che, in caso di forte maltempo, persista il rischio di ulteriori cadute. Rimane comunque utilizzabile il percorso adiacente di largo Fratelli Rosselli".

Non si fa attendere la replica dell’opposizione e in particolare del consigliere Pino Pariano che torna all’attacco sulla questione: "A seguito delle dichiarazioni dell’amministrazione comunale in riferimento alle verifiche che si stanno facendo in questi giorni sulla stabilità di alcuni alberi in Via Don Riganelli, mi chiedo perché si è dovuto aspettare che si verificasse la caduta di un albero lo scorso 4 agosto prima di intervenire. Faccio questo perché – rimarca il consigliere Pino Pariano - ci tengo a ricordare al sindaco Ghergo e a tutta la sua maggioranza che già nello scorso mese di dicembre il sottoscritto aveva sollevato il problema di una necessaria verifica dello stato di salute degli alberi di tutto il territorio comunale. Ecco che per l’ennesima volta chiedo al sindaco, in futuro, di ascoltare le richieste che vengono fatte da chi la città la vive e vede i problemi da risolvere. Restare chiusi nel palazzo – conclude il consigliere di opposizione - e, soprattutto, non ascoltare i cittadini non aiuta Fabriano a tornare a essere quello che merita".

La verifica sulle alberature di questa zona e sulla presenza di altri esemplari malati sarà affidata a personale specializzato e messa in atto nei prossimi giorni, dopo le ferie agostane.

Sara Ferreri