Alberi a rischio: dieci piante abbattute su viale della Vittoria

Nuovi abbattimenti di alberi in città: dieci i platani del viale della Vittoria che saranno tagliati nei prossimi giorni, mentre otto saranno messi in sicurezza. "Privilegiare gli interventi finalizzati alla conservazione delle alberature, attuando puntuali potature e azioni di monitoraggio – recita l’atto di indirizzo della giunta Fiordelmondo - avendo cura di adottare le misure necessarie per evitare che alberature a rischio cedimento vengano irrimediabilmente compromesse". La giunta ha appena autorizzato l’abbattimento di dieci piante, tra platani e aceri, lungo viale della Vittoria che, nell’analisi di propensione al cedimento effettuata a gennaio scorso dopo la caduta di un grosso platano sul Viale, sono state inserite nella "classe estrema" e ha dato mandato agli uffici tecnici di "effettuare controlli con cadenze puntuali e di procedere alle potature previste fino a quando il riposo vegetativo delle piante lo consente".

"I dieci alberi del viale della Vittoria - aggiungono dal Comune - saranno abbattuti la prossima settimana, mentre si procederà a significative potature per altre otto, così da metterli in sicurezza, riconducendole pertanto ad una classe di rischio minore rispetto a quella in cui sono state inserite ("classe elevata") con ricontrollo entro un anno. Le restanti 226 piante presenti lungo viale della Vittoria non presentano fortunatamente problematiche, anche se per una cinquantina di esse andrà programmato a breve un intervento di potatura".

La Giunta ha anche dato mandato agli uffici di effettuare, "attraverso l’affidamento a professionalità esterne, i controlli di stabilità delle alberature radicate su viale Verdi e viale Papa Giovanni XXIII per una spesa complessiva di 20mila euro". "È nella volontà dell’Amministrazione - sottolinea l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei - andare in una direzione che possa salvaguardare il più possibile il patrimonio arboreo cittadino, intervenendo con gli abbattimenti solo nei casi in cui si prefiguri un estremo e certificato rischio per l’incolumità pubblica. In tutti gli altri casi impegneremo le risorse necessarie per il mantenimento e la cura dei nostri alberi".

Un nodo quello dell’abbattimento degli alberi che, lungo viale Trieste aveva sollevato levate di scudi contro la precedente giunta Bacci al termine del suo mandato e contro la nuova al suo insediamento. Anche i tigli di viale Trieste restano sorvegliati speciali.

