Alberi abbattuti, al via la sostituzione. Ne verranno piantati altri 163

In totale saranno messe a dimora 163 esemplari tra nuove alberature e arbusti, di cui nove nel parco della Rimembranza a compensazione degli abbattimenti dei pini Pinea realizzati negli anni scorsi, nove nel parco urbano di Osimo Stazione (parte bassa vicino alle scuole) e le restanti nei giardini e cortili delle scuole, anche come siepi.

E’ l’obiettivo dell’assessorato all’Ambiente osimano, attento all’ambiente e alle nuove piantumazioni. L’assessore all’Ambiente Michela Glorio afferma: "Ringrazio la Osimo Servizi spa per tutto il supporto logistico-operativo. Scopo di queste iniziative è piantare nuovi alberi per contribuire a incrementare il nostro patrimonio verde, aumentare le zone d’ombra, contribuire a contenere le ondate di calore e ricreare l habitat per piccoli volatili e animaletti. Un appello per chi possiede giardini e appezzamenti di terra a piantare nuovi alberi, sempre più importanti per il nostro futuro. Nei vivai Amap sono disponibili piante per la vendita ai privati, tutte piante autoctone e con una forte attenzione alla biodiversità. E’ stata già un’emozione condividere con i bimbi e le loro insegnanti la passione per la natura e per gli alberi. Al parco della Rimembranza e all’urbano di Osimo Stazione sono stati piantati 18 alberi in totale".