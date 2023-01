Alberi abbattuti e mareggiate: rabbia e danni

Il vento spezza un albero, paura in viale Anita Garibaldi. L’ira dei residenti: "Li avevano controllati". Sono due gli alberi che, a causa del vento forte, sono stati abbattuti nella prima mattinata di ieri. Paura per una villa appena ristrutturata, minacciata da un pino che si è sradicato a causa del vento. La chioma e i rami si sono appoggiati sul tetto della casa: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Senigallia, insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere l’albero e ripristinare le condizioni di sicurezza con l’ausilio della squadra di pompieri di Ancona intervenuta con l’austoscala.

Su viale Anita Garibaldi è in corso un intervento: nel primo tratto i pini sono stati rimossi a causa degli smottamenti causati dalle radici.

I controlli hanno interessato tutto il tratto: "Ci avevano assicurato che i pini sono stati controllati – spiega una residente – ma nell’ultimo tratto ce ne sono alcuni che pendono sulla carreggiata, speriamo non siano pericolosi". Ma sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere tronchi finiti sulla strada: due sono stati rimossi sulla provinciale Corinaldese. I vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi nella giornata di ieri per rimuovere alcuni rami caduti sulla carreggiata.

A preoccupare sono anche le mareggiate, sul lungomare di Ponente gli scogli non sono visibili in quanto completamente ricoperti dalle onde. Gli abbancamenti hanno contribuito a proteggere un tratto di spiaggia e gli offici, che in alcuni tratti sono stati lambiti dall’acqua. Ma le mareggiate preoccupano a Marina di Montemarciano, dove il mare continua a mangiarsi pezzi di costa e minacciare abitazioni e locali.

"Siamo alle solite – le parole di Marco Mengucci, titolare dello chalet e trattoria di mare Heidi –. Qui prima o poi sparirà tutto il lungomare".

Ormai da anni si attendono interventi, quelli fatti per somma urgenza sono serviti a poco: ad ogni mareggiata le onde continuano ad invadere i locali e a raggiungere i cortili delle abitazioni, oltre al tratto di lungomare chiuso per garantire la sicurezza. In passato si erano verificate voragini sull’asfalto, in una era inceppato anche un jogger. E quella di ieri è stata un’altra notte insonne per i proprietari di locali e abitazioni che, oltre al rischio devono fare i conti con la svalutazione del valore delle attività in quello che è un tratto di lungomare, molto suggestivo e servito e a poca distanza da dove, negli ultimi anni sono nati numerosi locali trasformandolo in una ‘via’ del divertimento.

Silvia Santarelli