Alberi da salvare, 80mila euro alla cura del verde

"Più cura del verde, maggiore attenzione alla manutenzione e una nuova relazione maggiormente proficua rispetto all’attuale dei cittadini con la macchina comunale". Sono le ‘promesse’ del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dell’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni per l’anno che sta per aprirsi. "Viste le criticità emerse sul fronte degli alberi e delle piante – rimarca il primo cittadino – abbiamo stanziato 80mila euro in più, rispetto ai 300mila previsti per la cura del verde e 25mila euro, per la verifica delle alberature". Tra i progetti per il futuro l’assessora Melappioni ha ipotizzato "il restyling di Viale della Vittoria con la definizione di quello che diventerà l’area dell’ex ospedale, l’attuazione di progetti di mobilità sostenibile, come è il caso di ‘città 30’". Per questo importante sarà "l’incontro con gli assessori all’urbanistica dei Comuni della Vallesina che si terrà all’inizio del nuovo anno per progettare in rete così come la collaborazione con i professionisti della città e con gli enti del territorio, ci servirà per progettare insieme la città del 2030".

"In corso di valutazione anche lo stato del manto stradale della città per definire il piano degli interventi". Non si sbilancia l’assessora sulla casa famiglia da realizzare all’ex convento Giuseppine e il nodo del ricorso al Tar dei costruttori: "Siamo nella fase conclusiva della mediazione con tutti i soggetti coinvolti e contiamo di arrivare ad una conclusione positiva nei primi periodi del 2023". Poi sull’ipotesi di spostare la casa famiglia al complesso San Martino, viste le criticità sollevate anche dalle associazioni a tutela dei disabili sulla location ex Giuseppine: "Si tratta di uno spazio già esistente che viene adeguato per lo scopo, che non era realizzato a misura per la casa famiglia. Uno spazio non completamente inclusivo". Nessuna buona nuova per la riapertura del parcheggio ex ospedale civile: "Le interlocuzioni con l’Asur sono costanti, l’ultima è avvenuta la scorsa settimana – spiega Valeria Melappioni – ma non è così semplice arrivare alla riapertura perché quella è ancora area di cantiere. Un conto è riaprirla per due o tre giorni come avvenuto con il giro d’Italia, un conto e per un periodo più lungo".

"In questi 6 mesi – conclude Melappioni – abbiamo preso atto del lavoro enorme degli uffici per la richiesta e la gestione dei finanziamenti. Due su tutti la riqualificazione dell’ex cascamificio e del complesso San Martino da ricollegare al centro storico".

Sara Ferreri