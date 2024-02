Alberi, è polemica: "Li abbattiamo, sono malati"

Divieto di sosta per abbattimento di cinque alberi in piazza Altini, divampano le polemiche. La giunta replica: "È il frutto della mappatura di tutti gli alberi presenti in città, uno strumento di cui il Comune si dota per la prima volta". Oggi è previsto l’abbattimento di 5 piante "malate e non recuperabili (Tilia x europaea) collocate in piazza Altini che già in passato hanno creato diversi problemi, mentre gli altri alberi della piazza avranno interventi di potature", spiegano dalla giunta. "I risultati della mappatura, depositati dall’agronomo forestale Gian Pietro Cantiani – spiegano dall’Amministrazione – sono l’esito di un meticoloso lavoro durato 5 mesi, dal settembre 2023. L’incarico è consistito nel censire gli alberi, georeferenziarli e avere un dato aggiornato sulla quantità e qualità degli alberi presenti, verificando le condizioni biologiche, fitosanitarie, fitostatiche per poter stabilire gli interventi da realizzare per garantire condizioni di salute adeguate ad ogni albero e per poter avere il quadro degli interventi necessari per eliminare i pericoli e ridurre i rischi. Il censimento ha riguardato non solo gli alberi esistenti ma anche gli spazi vuoti un tempo occupati da alberi, al fine di programmare futuri interventi di piantumazione. In totale sono stati censiti 1507 alberi, di cui il 35% (528) presenti nel parco regina Margherita, 200 alberi in viale Stelluti Scala e 198 di via Dante.

"A seguito delle indagini,identificati 200 interventi urgenti di cui 129 abbattimenti – spiegano ancora – mentre entro un anno dovranno essere effettuati 480 interventi, consistenti principalmente in potature, che la scorsa settimana si sono concluse in viale Stelluti Scala e in via Dante".

"Si tratta di un piano di monitoraggio e manutenzione del verde mai fatto da nessuna Amministrazione – dice il sindaco Daniela Ghergo – che ci consentirà di stabilire in modo mirato gli interventi di cura e gestione da effettuare in modo specifico su ciascun albero. È un approccio ambientalista, di cui grande merito va dato all’assessore all’ambiente Gabriele Comodi, il quale consente di rispettare l’unicità di ogni singolo albero, di intervenire in modo mirato in caso di malattie e di seguirne gli stadi della vita. Questo approccio ci ha consentito di evitare molti pericoli legati alla possibile caduta di alberi per eventi meteorologici avversi dei mesi scorsi, limitando danni e pericoli per la popolazione. Nei casi in cui sarà necessario procedere all’abbattimento di alberi danneggiati a causa di malattie non curabili, verrà pianificata la piantumazione di alberi giovani".

Sara Ferreri