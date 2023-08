"Alberi malati a Jesi: rischio cedimento pericoloso per studenti"

"Quei 31 alberi sono stati oggetto di verifiche accurate e costose da parte di una ditta esperta di Ferrara. Verifiche che hanno evidenziato preoccupanti possibilità di cedimento". Così l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei spiega la decisione della giunta Fiordelmondo bersagliata, nei giorni scorsi, dall’opposizione e in particolare da JesiAmo. "Insistendo quegli alberi nei pressi delle scuole (nei loro giardini, ndr) – aggiunge Tesei - credo sia più che normale tutelare i più piccoli. Anche perché in oltre la metà dei casi, le segnalazioni iniziali su cui poi abbiamo condotto i controlli ci sono arrivate o dai dirigenti scolastici o da genitori preoccupati. Certo, è sempre doloroso scegliere di tagliare, ma si provvederà, con la stagione autunnale a ripiantumare". Negli stessi giardini delle scuole? "In prossimità perché non sempre si può ripiantare nello stesso esatto punto in cui gli alberi sono stati recisi. Ma comunque sempre nello spazio delle scuole in cui sono avvenuti gli abbattimenti".

sa. fe.