Alberi malati e a rischio caduta: sono stati abbattuti dieci esemplari

Taglio degli alberi ieri lungo il viale della Vittoria, approfittando della chiusura del cavalcavia da risanare. Si sta procedendo in particolare all’abbattimento di dieci alberi: 5 platani, 4 aceri negundo e un olmo malati o comunque la cui stabilità è a rischio secondo gli studi commissionati dall’amministrazione comunale. Si procederà poi a significative potature per altre otto piante, così da metterle in sicurezza, riconducendole pertanto a una classe di rischio minore rispetto a quella in cui sono state inserite di recente (classe elevata) con ricontrollo previste entro un anno. Le restanti 226 piante presenti lungo Viale della Vittoria, secondo quanto riferito dalla giunta, non presentano fortunatamente problematiche, anche se per una cinquantina di esse andrà programmato a breve un intervento di potatura. La giunta di recente ha dato mandato agli uffici di effettuare, attraverso l’affidamento a professionalità esterne, i controlli di stabilità anche delle alberature radicate su viale Verdi e viale Papa Giovanni XXIII, per una spesa complessiva di 20mila euro.