"Alberi malati e tagli. Diteci la verità"

"Alberi ammalati, nessuno ci dice cosa succede". Il Comitato Alberincittà torna sugli abbattimenti avviati negli ultimi giorni in via Mercantini e precedentemente in alcune zone della città. "Ancora una volta si parla di alberi ammalati, ma di cosa? Non ci viene detto, come se fosse poco importante. Per saperlo ci costringono ad affrontare la solita trafila degli accessi agli atti, che gli uffici non consegneranno fino all’ultimo giorno utile, quando ormai è tutto abbattuto: una triste tattica di arretramento di fronte alla trasparenza e al diritto dei cittadini di sapere che cosa si decide del bene pubblico e perché" scrivono.

In via Mercantini, dove lato mare gli alberi sono già stati abbattuti, sarà previsto un restyling dei marciapiedi e la ripiantumazione, oltre al rifacimento della pista ciclabile ma prima verrà terminato l’abbattimento lato monte: "E i marciapiedi? Privati degli alberi e da mesi lasciati com’erano sono più impraticabili e pericolosi di prima, in barba alla sicurezza dei pedoni – proseguono - No, non va tutto bene, non è andato tutto bene: centinaia di altri alberi adulti sono stati distrutti, dopo quelli lungo via Cellini presso l’RSA, come quelli in viale A. Garibaldi, come quelli sul lungomare, su Stradone Misa, in viale dei Pini".