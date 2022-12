Alberi, marciapiedi e degrado Protesta il rione Adriatico

Alberi troppo alti e marciapiedi invasi da erbacce, protestano i residenti del rione Adriatico. Ci troviamo in zona Passetto, a due passi dallo stadio Dorico e proprio qui, passeggiando tra le vie del centro, "ci sono erbacce e cespugli incolti" nota un passante. Iniziamo il nostro giro a due passi dal Viale della Vittoria, precisamente in via Maratta. Qui, all’angolo con lo stadio, nei pressi dell’ufficio postale, il marciapiede perde pezzi in più punti. Davanti al cancello rosso da dove entravano i bolidi dei calciatori ai tempi della serie A, ci sono mattonelle saltate, erba alta e cespugli arruffati. Proseguiamo per il Viale, che in alcuni punti non è pulitissimo. Certo, i giardinieri hanno lavorato fino a qualche giorno fa per terminare gli interventi di potatura e di abbattimento di alberi, ma "il Viale – per qualcuno – è sempre un po’ sporco a terra. Servirebbe un passaggio più frequente dei netturbini". Proseguiamo in direzione Monumento e ci affacciamo su via Volterra. All’incrocio con via Corridoni (zona ospedale Salesi), la situazione non è poi così disastrosa, se non fosse per un pino che si trova all’altezza del vicino bar: "Non so se sia il caso di intervenire – fa una residente – bisogna attenzionarlo". Qui, qualcuno teme che si verifichi la situazione accaduta in via Ascoli Piceno, dove – qualche giorno fa – un pino è caduto sulle auto parcheggiate e ha rischiato di schiacciare un passante. Lina Checconi (nostra lettrice) ci invita a casa sua, al civico 3 di via Volterra: "Venga, si affacci dal balcone". Lei abita al secondo piano e gli oleandri le arrivano alle finestre: "Sono mesi che chiamo il Comune e mando mail, per sollecitare la potatura, ma vengo rimbalzata da un ufficio all’altro. Non so più a chi rivolgermi – fa lei – eppure ci vorrebbe davvero poco. Questi alberi stanno diventando altissimi" e sono ormai poco gestibili. "Al primo piano, le foglie entrano dentro casa. Io abito più su e a volte i rami li taglio da sola sporgendomi – anche per evitare che cadano sui pedoni – ma è mai possibile una tale situazione?". Lina, per le festività, ha addobbato il suo bel balconcino con delle luci natalizie: "Le foglie toccano il davanzale e ho paura che possa scatenarsi un incendio. Senza parlare dei topi, che potrebbero arrampicarsi e finire in casa".

Nicolò Moricci