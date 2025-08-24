Alberi ’mobili’, pioggia di dubbi

Arredi, alberi e giochi mobili per riempire il vuoto – lasciato dalla fontana traslata – di piazza Federico II? Dopo l’annuncio della giunta Fiordelmondo, che sta lavorando al progetto (non ancora quantificata la spesa) si è acceso il dibattito in città, sul web e non solo.

L’idea delle piante nell’assolata piazza jesina sembra piacere – del resto l’introduzione del verde era stata sollecitata quando l’ex giunta Bacci, spostata la fontana con l’obelisco, aveva dato incarico di ripavimentarla. Qualcuno posta una foto degli inizi del Novecento, dove nella piazza che ha dato i natali all’imperatore stupor mundi c’erano davvero gli alberi, ma piantati a terra.

L’idea di piante, giochi ed arredi ‘con le rotelle’ (cioè mobili) solleva qualche perplessità. Altri chiedono un concorso di idee. "Chi sposterà il tutto ogni mercoledì e sabato per il mercato ambulante, oppure per gli eventi che dovrebbero tenersi in una piazza così importante?", si chiedono alcuni.

A intervenire nel rovente dibattito di questa fine estate è il noto architetto jesino Mario Talacchia: "C’è il timore – spiega Talacchia – che su piazza Federico II si faccia di nuovo un intervento pasticciato e pre-elettorale. Condivido la preoccupazione di molti. Auspico che la politica non si metta a progettare (il piano è in corso di elaborazione da parte degli uffici comunali, ndr), il suo compito è interpretare i bisogni dei cittadini e affidare a persone competenti la realizzazione. Auspico – aggiunge Talacchia – che si organizzi un concorso di idee per avere soluzioni di alta qualità, finalizzate a rigenerare una piazza attualmente degradata e deserta. Questo era il foro romano, e necessita di un progetto all’altezza della sua storia e del suo prestigio. Auspico che una commissione di provata competenza culturale illustri ai cittadini le soluzioni ritenute migliori".

Prosegue l’architetto: "Mi auguro che la scelta del progetto da realizzare sia motivata e condivisa con i cittadini. Auspico che la tanto dichiarata partecipazione sia metodo di governo sempre, e non eccezione del ’Viale che vorrei’".

Altri ironizzano: "Con tutti i restyling che ha avuto questa piazza (rifatta per ben due volte nell’ultimo ventennio, ndr) potrebbe essere girata una serie Netflix".

Il progetto dovrà passare le forche caudine della Soprintendenza prima di poter essere finalmente messo nero su bianco, e richiederà probabilmente un periodo di tempo piuttosto lungo prima di poter essere considerato realtà, e di cambiare dunque volto alla storica piazza.

Sara Ferreri