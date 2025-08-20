Alberi pericolanti dall’ex Muzio. Gallo: chiesti interventi di sicurezza

Alberi pericolanti insistono sulla strada provinciale ormai da mesi. Lo scorso 15 giugno è stata sfiorata la tragedia: una signora non è stata centrata dalla caduta di grossi alberi per puro caso. "Chiediamo all’Ast Ancona - Azienda Sanitaria territoriale e alla Regione Marche di intervenire immediatamente. Le segnalazioni sono già state fatte, sono naturalmente intervenuti i Vigili del Fuoco del territorio per liberare le carreggiate", dicono i residenti perché quegli alberi sono piantati sul suolo dell’ex Muzio Gallo -. Via Striscioni andrebbe chiusa per tutto il tempo della messa in sicurezza e dovrebbe farlo la Provincia".

L’ex ospedale, chiuso nel 1988, era un tempo un punto di riferimento per le cure pneumologiche, ma oggi versa in condizioni di abbandono e degrado. Nonostante il parco e l’edificio siano stati al centro di dibattiti elettorali e promesse, la situazione continua a peggiorare.

E’ una ferita aperta per la comunità osimana. Episodi di vandalismo, come il furto di cavi di rame nel 2014, hanno ulteriormente evidenziato la necessità di interventi concreti. Il futuro del Muzio richiede non solo interventi di manutenzione, ma un piano che lo restituisca definitivamente alla comunità.