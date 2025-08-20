Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaAlberi pericolanti dall’ex Muzio. Gallo: chiesti interventi di sicurezza
20 ago 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Alberi pericolanti dall’ex Muzio. Gallo: chiesti interventi di sicurezza

Alberi pericolanti dall’ex Muzio. Gallo: chiesti interventi di sicurezza

Alberi pericolanti insistono sulla strada provinciale ormai da mesi. Lo scorso 15 giugno è stata sfiorata la tragedia: una...

Alberi pericolanti insistono sulla strada provinciale ormai da mesi. Lo scorso 15 giugno è stata sfiorata la tragedia: una...

Alberi pericolanti insistono sulla strada provinciale ormai da mesi. Lo scorso 15 giugno è stata sfiorata la tragedia: una...

Per approfondire:

Alberi pericolanti insistono sulla strada provinciale ormai da mesi. Lo scorso 15 giugno è stata sfiorata la tragedia: una signora non è stata centrata dalla caduta di grossi alberi per puro caso. "Chiediamo all’Ast Ancona - Azienda Sanitaria territoriale e alla Regione Marche di intervenire immediatamente. Le segnalazioni sono già state fatte, sono naturalmente intervenuti i Vigili del Fuoco del territorio per liberare le carreggiate", dicono i residenti perché quegli alberi sono piantati sul suolo dell’ex Muzio Gallo -. Via Striscioni andrebbe chiusa per tutto il tempo della messa in sicurezza e dovrebbe farlo la Provincia".

L’ex ospedale, chiuso nel 1988, era un tempo un punto di riferimento per le cure pneumologiche, ma oggi versa in condizioni di abbandono e degrado. Nonostante il parco e l’edificio siano stati al centro di dibattiti elettorali e promesse, la situazione continua a peggiorare.

E’ una ferita aperta per la comunità osimana. Episodi di vandalismo, come il furto di cavi di rame nel 2014, hanno ulteriormente evidenziato la necessità di interventi concreti. Il futuro del Muzio richiede non solo interventi di manutenzione, ma un piano che lo restituisca definitivamente alla comunità.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Atti vandaliciDegrado