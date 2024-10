Alberi tagliati a Portonovo. Il dossier dei carabinieri in Procura. Al vaglio l’apertura di un fascicolo

E’ arrivata sul tavolo della pm Irene Bilotta l’informativa dei carabinieri forestali sulle indagini svolte alle Terrazze di Portonovo per il taglio di 23 alberi di leccio e l’allestimento di un campo da tennis provvisorio vista mare per girare le scene di un film con Pierfrancesco Favino. Il magistrato dovrà ora valutare se aprire o meno un fascicolo con ipotesi di reato penalmente rilevanti. Per i militari che hanno raccolto immagini fotografiche, video, documenti, richieste e permessi vari, le uniche anomalie sono state quelle di non aver chiesto l’autorizzazione alla Regione, l’unico ente a cui si doveva avanzare la richiesta per autorizzare le riprese e procedere allo sfoltimento della boscaglia che ha fatto posto ad una pedana di forma rettangolare che è il campo da tennis, tutto in legno e smontabile. Un effetto ottico impressionante per chi è abituato all’aspetto selvaggio della spiaggia delle Terrazze. La mancata richiesta comporterà solo la sanzione di tre denunce, da cento euro ciascuna, che andranno alla Indigo Film, la casa di produzione cinematografica che ha chiesto di occupare l’area per le riprese, all’agronomo che ha tagliato i lecci e al Comune come proprietario dell’area. Come si muoverà la Procura si saprà meglio nei prossimi giorni. Potrebbe attendere la fine delle riprese del film, date per la fine di ottobre, per vedere se aprire o meno un fascicolo per distruzione o deturpamento di bellezze naturali, un reato punibile con ammenda. Si vigilerà che quanto garantito dal Parco del Conero, sia in una conferenza stampa che anche in sede di commissione consiliare convocata ad hoc la settimana scorsa, sarà rispettato. Vale a dire il ripristino, da parte della Indigo Film, la casa di produzione cinematografica che deve girare il film "Il Maestro" con l’attore Pierfrancesco Favino, dello stato dei luoghi con le migliorie prescritte dall’ente Parco: nuove piante, nuove staccionate, nuovi muretti e nuovi giochi per i bambini. Intanto oggi a Portonovo è previsto l’arrivo della troupe. Il film non verrà girato solo sulla spiaggia ma prevalentemente all’interno del campeggio della Torre che è piaciuto particolarmente al regista.