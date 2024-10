Alberi tagliati a Portonovo, informativa dei carabinieri in Procura: multe a Comune, Indigo e agronomo

Ancona, 12 ottobre 2024 – Caso Terrazze di Portonovo, è pronta l’informativa dei carabinieri forestali che ieri è stata inviata via pec alla Procura di Ancona. Contiene tutto il materiale raccolto in una settimana di indagini, fatte d’iniziativa, dopo il vespaio che si è scatenato per il taglio di 23 lecci nella baia sotto il Monte Conero. Oltre ad una ricca documentazione cartacea e fotografica i militari hanno indicato che nella procedura attuata dalla casa di produzione che dovrà girare alcune scene del film ‘II Maestro’ manca l’unico documento che li autorizzava ad operare alle Terrazze, quello della Regione. Questo comporterà tre sanzioni amministrative a carico una della Indigo Film, una per l’agronomo della ditta che è stata incaricata del taglio degli alberi e una per il Comune di Ancona perché quale proprietario della zona ne risponde in solido e concorre insieme agli altri alla violazione commessa.

Le sanzioni

Sono multe da 100 euro l’una ancora però non notificate. Nulla di penale per ora anche se l’ultima parola spetterà alla Procura. La notifica infatti sarà vincolata anche a quello che stabilirà il magistrato che si occuperà dell’informativa. Il caso potrebbe chiudersi o si potrebbe aprire un fascicolo e ordinare ulteriori approfondimenti. Ieri mattina ultimo sopralluogo dei carabinieri forestali con un tecnico della Regione. Sono andati alle Terrazze per vedere gli ultimi dettagli. L’amministratore delegato della Indigo Film ha già spiegato giovedì, in videocollegamento con la sede del Parco del Conero, l’ente che ha dato il nullaosta allo sfoltimento del boschetto per ripristinare così l’habitat e migliorare l’area dal punto di vista naturalistico, che sono state rispettate tutte le prescrizioni per allestire il campo da tennis vista mare.

Il progetto

Dalla planimetria, che proietta gli interventi che verranno realizzati alle Terrazze a fine riprese, si vede la realizzazione di un’area pic-nic con l’inserimento di due tavoli adatti anche a persone diversamente abili, un muretto a secco da ripristinare, un labirinto tra gli alberi nell’area giochi dei bambini, uno scivolo per collina, una risalita per collina, una nuova staccionata lato mare, l’inserimento di alberi di leccio a pronto effetto (ad alto fusto). E ancora l’inserimento di 56 alberi di orniello, roverella e carpino nero. Il pitosforo, altamente invasivo, verrà sostituito con altre piante. Dovrà essere ripristinata anche la cartellonistica del Parco. La Indigo Film si è impegnata a fare tutto entro il mese di novembre, smontare quindi il campo da tennis in legno, piantare gli alberi pattuiti, rifare i giochi a norma, montare una nuova staccionata e tutto il resto per restituire le Terrazze più belle di prima come assicurato. Le riprese del film che vede protagonista l’attore Pierfrancesco Favino inizieranno il 22 ottobre e termineranno il 31 ottobre. Nove giorni dove l’area sarà off limits durante i ciak.