Alberi tagliati a Portonovo, il Wwf non ci sta e attacca: “Subito l’accesso agli atti”

Ancona, 18 ottobre 2024 – Il Wwf, tramite il suo delegato regionale Tommaso Rossi, annuncia la richiesta dell’accesso agli atti per il taglio degli alberi a Portonovo, “autorizzato dal Parco del Conero senza procedere a Valutazione di incidenza” per realizzare un campo da tennis su cui girare una scena del nuovo film con Pierfrancesco Favino. “Ma davvero pensano di trattarci come grulli?!”, sbotta Rossi. “Alla riunione del Parco del Conero con le associazioni ambientaliste, solo pochi giorni fa, a me, che stigmatizzavo il fatto che le prescrizioni indicate alla società produttrice del film non avessero carattere cogente e di fatto fossero rimesse al buon cuore della Indigo film, è stato risposto che eventualmente non le avessero effettivamente realizzate, sarebbe stato il Comune a farsene carico”.

“Il firmatario dell’accordo con la società, che includeva le prescrizioni dettate dal Parco – rimarca il delegato regionale del Wwf – era il Comune”, che mercoledì, durante la commissione richiesta dalla maggioranza per fare luce sull’accaduto, “se ne esce dicendo che neanche sapeva nulla”.

“Questa faccenda è sempre più grave – prosegue Rossi – e noi siamo convinti che sotto quegli alberi tagliati non cresceranno zecchini d’oro!”, riferendosi alla fiaba di Pinocchio, ingannato dal Gatto e la Volpe, che, come noto, lo convinsero a seppellire le sue monete nel Campo dei Miracoli (a fianco la vignetta postata sui social, ndr). “Prepareremo subito una richiesta di accesso agli atti – conclude il delegato regionale del Wwf – per prendere visione di tutta la documentazione, degli atti a firma del Comune di Ancona e dell’Ente Parco, e per fare chiarezza su quanto accaduto”.

Rossi insiste sul fatto che il nulla osta del Parco del Conero sia giunto “al di fuori da ogni procedura di valutazione appropriata” e ritiene tutto ciò che è emerso finora “molto grave perché ancora una volta la tutela degli equilibri ecosistemici viene messo in secondo piano rispetto a ragioni economiche”.

Il 7 ottobre il Wwf aveva già criticato la scelta di non chiedere la “valutazione appropriata” e aveva sottolineato con forza, insieme a Italia Nostra Ancona, Mezzavalle Libera, Portonovo per tutti, che “il Parco non ha cambiato ancora il nome in Cinecittà”.