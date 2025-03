Albero a rischio: arrivano i pompieri

Sono arrivati i vigili del fuoco a piazza Nuova a Osimo per mettere in sicurezza un grosso pino nei giardini storici di piazza Nuova. L’area è stata transennata dall’Ufficio tecnico del Comune. Gli operai della Osimo servizi hanno provveduto a chiudere l’accesso ad alcuni vialetti. La causa sarebbe il forte vento di questi giorni. Lì vicino, in via Battisti, è stata disposta la chiusura della corsia di marcia direzione Ancona-Macerata, nel tratto compreso tra le vie Cinque Torri e Zara, per lavori urgenti di rinnovo fognario.