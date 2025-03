Albero abbattuto, protesta la Polita

Abbattuto un albero lungo il percorso pedonale di via Marconi, la protesta della capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita: "Ormai sono scoraggiata perfino a inoltrare l’ennesima richiesta di accesso agli atti per conoscere le cause che hanno portato all’abbattimento – lamenta la consigliera di opposizione –. Nella quasi totalità dei casi segnalazione, perizia tecnica e abbattimento riportano la stessa data e tutto è compiuto all’oscuro dei cittadini". L’esponente della minoranza si è accorta della circostanza domenica, in occasione di una passeggiata nella zona, scorgendo quell’albero tagliato alla base. "Il ‘pollice nero’ dell’amministrazione Signorini è ormai evidente da troppi anni", prosegue. "Inutili e patetici proclami per la piantumazione di piante piccole e basse, quando poi alberi pluridecennali vengono continuamente tagliati. A tal proposito, chissà se tutti gli abbattimenti verranno riportati nel censimento arboreo, che la Giunta Signorini si guarda bene dal far conoscere alla cittadinanza?", l’affondo finale della rappresentante di Cic Polita.