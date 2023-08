Albero cade senza provocare conseguenze Vigili del fuoco sul posto per rimuoverlo

Una grossa pianta si è abbattuta in via Granita nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tagliarla e rimuoverla. Fortunatamente nessuno è stato colpito. Pioggia e grandine sono arrivati puntali anche se in maniera non così intensa. Ancora allagati i sottopassi ferroviari di via Pieralisi e via della Barchetta. Alle 15.45 poi l’allarme è scattato in via Paolo Borsellino all’ex Smia per un’auto in fiamme. Anche in qeusto caso i vigili del fuoco hanno spento l’incendio.