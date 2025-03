Albero dedicato a Urbani nel Giardino dei Giusti

Una mattinata ricca di emozioni all’Istituto d’istruzione superiore Galilei di Jesi, in occasione della piantumazione di un albero nel Giardino dei Giusti, dedicato alla memoria di Carlo Urbani. Sono stati studenti e studentesse a mettere a dimora la pianta. Durante la giornata, grazie a laboratori e attività, i giovani hanno potuto approfondire la forza dei messaggi di Urbani.

Nel 1999, nominato presidente della sezione italiana di Medici senza Frontiere, ritiro` ad Oslo il Premio Nobel per la Pace. Nel 2000, assunto all’Organizzazione mondiale della sanita` come coordinatore delle politiche sanitarie contro le malattie parassitarie nel sud-est asiatico, si trasferi` con tutta la famiglia ad Hanoi, in Vietnam, dove individuo` la Sars per definire un protocollo per arginarla.

A coordinare le iniziative il dirigente scolastico Luigi Frati. Presenti anche la moglie di Urbani, Giuliana Chiorrini, nonché i rappresentanti dell’Associazione Italiana ‘Carlo Urbani’, di Msf di Ancona, del Lions Club (che ha donato la peonia regale), dell’Ufficio scolastico regionale e delle autorità comunali di Jesi e Castelplanio. Toccante il ricordo di Benedetta Blasi, la studentessa scomparsa dopo aver combattuto contro un brutto male.