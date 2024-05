Albero in corteo e rogo per chiudere il "Cantamaggio" Gran finale a Morro D’Alba per il ‘Cantamaggio’: l'Albero del Maggio verrà bruciato in un rogo dopo il corteo notturno. La tradizione popolare vede la gente esprimere desideri gettando pezzi di stoffa colorata nel fuoco. Musica, canti e Lacrima per festeggiare.