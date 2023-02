Alberto Rossi: "Pronti alla nuova flotta Il porto in due mosse per la svolta"

di Pierfrancesco Curzi Alberto Rossi, il 2022 è passato ai posteri, quali prospettive per l’anno appena iniziato? "In linea generale si sta delineando un cambio netto rispetto all’anno passato. C’è meno merce in circolazione, il mercato sta conoscendo una profonda crisi a livello internazionale. Penso soprattutto all’attore principale, la Cina, con una difficoltà che poi si riverbera su tutto il resto. Il costo dei noli per il trasporto dei container è decuplicato arrivando alle stelle. C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione". Quale? "Il costo del petrolio è raddoppiato rispetto ai tempi pre-pandemia e questo incide tantissimo. Gennaio resta comunque sempre un mese interlocutorio, la Cina si ferma per festeggiare il Capodanno, di fatto al momento il mercato è meno frizzante e si muove in un contesto meno espansivo". Quanto tutto ciò si riflette sulle sue imprese? "La nostra scelta di diversificare gli ambiti, puntando non su un core business, ma su più fronti, toccando tutti i servizi su mare e su terra ha sempre pagato e continua a farlo. Se un settore è in compressione un altro è in espansione, il trend di crescita riusciamo sempre a trovarlo. Sia chiaro, nessuno è uscito indenne dalla crisi del mercato"....