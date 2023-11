AlbinoLeffe, Lopez:: "Ora viene il bello"

ZANICA (Bergamo)

L’AlbinoLeffe cerca di fare 13 contro il Padova nella tredicesima di andata del Girone A di serie C.

Sei i risultati utili consecitivi per la Celeste, cinque dei quali senza subire gol. Due vittorie di fila (contro Arzignano Valchiampo e Novara) e una classifica che ora vede i blucelesti nel gruppo di squadre a quota 16 punti. A Zanica arriva il Padova.

"Veniamo da un buon momento, in cui la squadra sta raccogliendo quanto merita - commenta alla vigilia il tecnico bluceleste Giovanni Lopez - I numeri sono noti e di questo ovviamente siamo soddisfatti. Però ora viene il bello, bisogna confermarsi di domenica in domenica, cercando di giocare un bel calcio e anche concreto, che possa permetterci di continuare a mettere punti in cascina".

Vasco Algisi