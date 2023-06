AlbinoLeffe, prolungato il contratto del capitano Borghini fino al 2025

ZANICA (Bergamo)

Dopo la sofferta salvezza strappata lo scorso anno solo ai play out, l’AlbinoLeffe sta cercando di costruire una stagione più tranquilla con la massima attenzione. Per il momento c’è solo una mossa ufficiale ed è quella, di indubbio significato, del prolungamento del contratto del capitano Diego Borghini fino al giugno 2025. Nelle scorse settimane il difensore classe ’97, anche per avvicinarsi a casa (è infatti livornese), sembrava avere accettato la proposta della Carrarese, ma la società seriana è tornata con decisone su di lui, offrendogli la possibilità di diventare un simbolo della Celeste. Sarà dunque lui il punto di ripartenza dell’AlbinoLeffe, che deve ancora definire una questione importante come quella legata al direttore sportivo.

In effetti Aladino Valoti ha già salutato il sodalizio orobico, ma non è ancora definito il suo successore. Forti indizi conducono verso Antonio Obbedio, reduce dal buon lavoro svolto al Renate (che lo vorrebbe trattenere), ma, almeno per il momento, non c’è niente di ufficiale. Anche per questo stanno andando a rilento le operazioni di mercato che dovranno plasmare il volto del nuovo Albinoleffe, una compagine che, secondo un’abitudine ormai consolidata, attingerà in modo significativo alle forze più interessanti del sempre fertile vivaio seriano. V.A.