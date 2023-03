"Album ibrido tra sperimentale e pop"

Una è Vittoria Burattini, poliedrica batterista e percussionista nota ai più come membro dei Massimo Volume, uno dei maggiori gruppi rock italiani. L’altra è Francesca Bono, vocalist, performer, fondatrice di Ofeliadorme e membro del collettivo Donnacirco.

Insieme hanno pubblico un nuovo disco ‘Suono in un tempo trasfigurato’, che presenteranno stasera (ore 21.30) al Loop Live Club di Osimo. Per la prima è quasi un ritorno a casa, essendo originaria di Camerano, luogo che ha lasciato presto per seguire, e realizzare, i suoi sogni musicali.

Burattini, un lavoro dalla genesi particolare questo album, vero?

"Tutto nasce dalla richiesta da parte della Home Movies di Bologna di sonorizzare tre cortometraggi degli anni Quaranta della regista Maya Deren, nata a Kiev e poi trasferitasi a New York. Pensavo che l’avventura finisse lì, e non mi aspettavo quello che è successo in seguito".

E quindi arriviamo al disco.

"La prima stesura è di Francesca Bono, che ha usato un sintetizzatore analogico Juno 60 dai bellissimi suoni materici. Io ho aggiunto la batteria, che dava maggiore profondità alla musica. L’idea era interessante, e così siamo entrate in sala prove per ‘incastrare’ queste due entità. Credo che non esista niente del genere per questi due strumenti. Per la produzione abbiamo chiamato Stefano Pilia, che sta lavorando a uno spettacolo su David Bowie".

Un disco ‘avanguardista’, come era Maya Deren nel cinema?

"Il complimento che mi è piaciuto di più è stato che abbiamo messo insieme elementi sperimentali e riferimenti pop. E’ un ibrido, dove gli elementi di ricerca sono declinati attraverso sonorità accessibili. Non sarà un live ‘intellettuale’. Io del resto con i Massimo Volume ho fatto sempre pop".

Ma chi era questa Maya Deren?

"In Italia non la conosce nessuno, ma i suoi corti sono di una modernità pazzesca. Lavori seminali, che hanno ispirato registi come Cassavetes e Lynch. Le hanno dedicato perfino un museo".

Tornando al suo strumento, quali batteristi ama di più?

"Quelli che di solito fanno schifo a tutti. Tipo Larry Mullen degli U2. Io ci sono cresciuta, ho imparato a suonare sentendo batteristi come lui. Mi piace anche Ringo Starr, che è stato un po’ rivalutato. Per me è un genio. Poi amo Elvin Jones, e il batterista dei Radiohead".

E i Massimo Volume?

"Stiamo preparando una cosa nuova".

Raimondo Montesi